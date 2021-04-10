Бразильские эксперты приедут в РФ для осмотра производства "Спутника V"

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Специалисты из бразильского Национального агентства санитарного надзора (Anvisa) планируют на следующей неделе начать инспекцию производства в РФ вакцины от COVID-19 "Спутник V".

"Цель поездки - получить необходимые данные о производстве вакцины. Они нужны как для выдачи разрешения на экстренное применение препарата, так и для процедуры импорта в Бразилию", - говорится в заявлении регулятора, выдержки из которого приводят латиноамериканские СМИ.

По плану с 15 по 21 апреля эксперты осмотрят объект, на котором производится вакцина. С 19 по 23 апреля они намерены осмотреть фабрику, на которой осуществляют финальный этап производства, а также упаковывают препарат. СМИ отмечают, что даты второго этапа поездки могут измениться.

В январе в Бразилии по соглашению Uniao Quimica и РФПИ началось производство "Спутника V". В марте бразильский Минздрав подписал контракт на закупку российской вакцины. Регулятор Anvisa пока не выдал экстренное разрешение на применение препарата, но бразильский парламент в феврале принял закон, который в условиях ЧС позволяет упрощенно регистрировать препараты, прошедшие регистрацию за рубежом - в том числе в России.

Бразилия - одна из наиболее пострадавших от коронавируса стран мира. По данным американского университета Джонса Хопкинса, в стране зарегистрировано более 13 млн случаев заражения и 345 тыс. смертей от коронавируса.