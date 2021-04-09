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Словацкий вице-премьер попросил Венгрию помочь в оценке "Спутника V"

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Заместитель главы правительства Словакии Игор Матович в пятницу обратился за помощью к венгерским специалистам в оценке эффективности российской вакцины "Спутник V", сообщает Associated Press.

"Я приехал сюда для того, чтобы попросить о помощи, и Венгрия сможет помочь. Я попросил, чтобы венгерские лаборатории дали оценку российской вакцине "Спутник V", которую получили в Словакии. В Словакии таких лабораторий нет", - сказал он на пресс-конференции в Будапеште.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в свою очередь заявил, что венгерские лаборатории готовы исследовать дозы вакцины "Спутник V", которые получила Словакия.

"Мы рады выполнить этот запрос. У нас есть возможности. У нас есть международно признанные лаборатории, и соответствующие умения", - сказал Сийярто.

Ранее в этом году Словакия пережила правительственный кризис. Он продолжался несколько недель из-за того, что Матович, бывший тогда премьером, закупил партию российской вакцины "Спутник V", не поставив в известность других представителей руководства страны.

Ситуация со "Спутником V" в Словакии

8 апреля Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) попросил правительство Словакии вернуть предоставленную им вакцину "Спутник V" из-за нарушений контрактов и протестировать ее в сертифицированной ЕС лаборатории.

Как отмечает РФПИ, в нарушение существующего контракта словацкий Государственный институт по контролю за наркотиками провел тестирование предоставленной ему вакцины "Спутник V" в лаборатории, не входящей в сеть официальных лабораторий ЕС по контролю за лекарствами, хотя такие были доступны.

При этом, подчеркивают в РФПИ, заявление словацкого фармрегулятора о том, что вакцина, доставленная в Словакию, не идентична той, которая прошла клинические испытания, "являются фейковыми".

В заявлении утверждается, что все партии "Спутник V" одинакового качества и проходят строгий контроль качества в институте Гамалеи.

Словакия Венгрия Спутник V коронавирус

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