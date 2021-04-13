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Баку направил письмо российским военным по поводу "Искандеров"

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что обсуждал с российским коллегой Владимиром Путиным информацию об обнаружении обломков ракет "Искандер-М" в Карабахе, Минобороны страны направило официальное письмо в Минобороны РФ.

"1 апреля у меня состоялся телефонный разговор с моим российским коллегой Владимиром Путиным. Обычно, как вы знаете, содержание телефонных бесед согласуется между двумя сторонами, дается совместная, согласованная информация. Но я ничего не скрываю от азербайджанского народа и считаю, что азербайджанский народ должен знать обо всем. Мы обсудили этот вопрос (с Путиным - ИФ)", - сказал Алиев во вторник на конференции "Новый взгляд на Южный Кавказ: постконфликтное развитие и сотрудничество".

"По моему указанию министерство обороны Азербайджана послало официальное письмо с фотографиями, доказательствами. Но пока мы не получили никакого ответа", - отметил он.

При этом Алиев назвал "странными" заявления официального Еревана об использовании этих ракет. "То они говорят о невзорвавшихся ракетах, то говорят, что это секрет. Значит, все-таки были использованы. Мы ждем официального ответа от Еревана. Я вам скажу больше: у нас есть достаточно информации, но мы ждем официальных разъяснений", - добавил Алиев.

Ранее Азербайджанское агентство по разминированию территорий заявило об обнаружении обломков двух ракет от "Искандера" в городе Шуша 15 марта 2021 года при проведении очистки территорий от мин. В Армении не стали комментировать эту информацию.

Перед этим речь об "Искандерах" заходила на фоне заявлений премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который сообщил, что в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе "ракеты "Искандера" не взорвались или взорвались лишь на 10%".

В конце февраля в Минобороны России сообщили, что ни один из ракетных комплексов "Искандер" во время конфликта в Нагорном Карабахе не применялся. В министерстве подчеркнули, что весь боезапас ракет находится на складах Вооруженных сил Армении. В итоге Пашинян заявил, что его неверно информировали.

Азербайджан Ильхам Алиев

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