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Песков заявил о плотном диалоге между военными России и Азербайджана

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в связи со словами азербайджанского лидера Ильхама Алиева об обнаружении обломков ракет "Искандер- М" в Карабахе заявил о контактах Москвы и Баку по военной линии.

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"По линии военных осуществляется плотный диалог, в ходе которого обсуждаются все соответствующие вопросы", - сказал Песков журналистам во вторник, комментируя письмо официального Баку.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее заявил, что обсуждал с президентом России Владимиром Путиным информацию об обнаружении обломков ракет "Искандер-М" в Карабахе, Минобороны страны направило официальное письмо российским военным.

"1 апреля у меня состоялся телефонный разговор с моим российским коллегой Владимиром Путиным. Обычно, как вы знаете, содержание телефонных бесед согласуется между двумя сторонами, дается совместная, согласованная информация. Но я ничего не скрываю от азербайджанского народа и считаю, что азербайджанский народ должен знать обо всем. Мы обсудили этот вопрос (с Путиным - ИФ)", - сказал Алиев во вторник на конференции "Новый взгляд на Южный Кавказ: постконфликтное развитие и сотрудничество".

При этом Алиев назвал "странными" заявления официального Еревана об использовании этих ракет. "То они говорят о невзорвавшихся ракетах, то говорят, что это секрет. Значит, все-таки были использованы. Мы ждем официального ответа от Еревана. Я вам скажу больше: у нас есть достаточно информации, но мы ждем официальных разъяснений", - добавил Алиев.

Ранее Азербайджанское агентство по разминированию территорий заявило об обнаружении обломков двух ракет от "Искандера" в городе Шуша 15 марта 2021 года при проведении очистки территорий от мин. В Армении не стали комментировать эту информацию.

Азербайджан Дмитрий Песков

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