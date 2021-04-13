Глава Минздрава Австрии попросился в отставку

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Министр здравоохранения Австрии Рудольф Аншобер подал в отставку, передает телеканал ORF.

Чиновник объяснил, что за время пандемии он надорвался и переутомился.

По его словам, система здравоохранения переживает худший кризис за несколько десятилетий, и стране нужен стопроцентно здоровый глава Минздрава. Аншобер этому условию не соответствует.

По его словам, у него начались проблемы с сердечно-сосудистой системой, и он не хочет себя загнать.

Те 15 месяцев, что он проработал во главе министерства, показались ему 15 годами, отметил он. Он решил признать это, чтобы другие "люди не стыдились заболеваний".

Несколько лет назад у Аншобера уже выявляли хроническое переутомление.

Ожидается, что до понедельника Минздравом будет руководить вице-канцлер Вернер Коглер, а затем пост министра займет Вольфганг Мюкштайн.