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Австрия решила к апрелю ввести свой сертификат вакцинации

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Власти Австрии планируют к апрелю этого года выпустить свой цифровой сертификат вакцинации от коронавируса COVID-19, учреждение которого запланировано на июнь-июль. Об этом сообщает в четверг австрийская версия европейского издания Local.

"Мы не хотим ждать внедрения на европейском уровне", - приводит Local слова канцлера Австрии Себастьяна Курца.

Издание отмечает, что австрийская версия сертификата отчасти напоминает введенную в феврале в Израиле, но в то же время она будет полностью соответствовать нормам ЕС.

По словам министра здравоохранения Австрии Рудольфа Аншобера, подготовка к введению сертификата на законодательном уровне начнется с пятницы.

Инициативу уже приветствовали представители туристической отрасли Австрии.

Ранее Европейская комиссия (ЕК) выдвинула предложение о создании "цифрового зеленого сертификата" для обеспечения безопасного свободного передвижения граждан внутри ЕС во время пандемии COVID-19.

"Цифровой зеленый сертификат" будет действителен во всех государствах-членах ЕС, а также предложен для применения в Исландии, Лихтенштейне, Норвегии и Швейцарии.

Его планируется выдавать гражданам ЕС и членам их семей, независимо от их национальности. Его также следует выдавать людям, не являющимся гражданами ЕС, которые проживают в Евросоюзе, и персонам, имеющим право путешествовать в другие государства-члены ЕС.

В ЕК уточняют, что цифровой зеленый сертификат – это временная мера, которую приостановят, как только ВОЗ объявит об окончании чрезвычайной ситуации в связи с пандемией COVID-19. Предложение Еврокомиссии должны одобрить Совет ЕС и Европарламент.

Австрия коронавирус

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