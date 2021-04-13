Иран приступит к обогащению урана до уровня 60% после ЧП в Натанзе

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Иран, начиная со среды, 14 апреля, приступает к обогащению урана до уровня 60%, сообщают иранские и западные СМИ со ссылкой на заявление замглавы МИД страны Аббаса Аракчи.

"Иран проинформировал МАГАТЭ о том, что начнет обогащение урана до уровня 60% с завтрашнего дня", - говорится в заявлении, которое приводит канал Press TV.

Предполагается, что на такой шаг Тегеран пошел в ответ на приписываемую Израилю атаку на ядерный объект в Натанзе.

Кроме того, Иран планирует поставить еще 1 тыс. центрифуг на объект в Натанзе.

Инцидент в Натанзе

В понедельник, 12 апреля, глава МИД Ирана Джавад Зариф заявил, что Израиль несет ответственность за произошедший на выходных инцидент на иранском ядерном объекте в Натанзе, и Тегеран в связи с этим обещает предпринять ответные меры. Позже Зариф предупредил, что окончательные выводы по этому вопросу еще не сделаны.

Иранские СМИ со ссылкой на источник в министерстве разведки Ирана сообщали, что Тегеран установил личность человека, который стоит за инцидентом в Натанзе, и на данный момент принимаются меры по его аресту.

Газета The New York Times со ссылкой на источники в разведке США сообщала, что инцидент на объекте в Натанзе минимум на девять месяцев парализовал на нем обогащение урана. По информации собеседников издания, систему энергоснабжения в Натанзе уничтожил мощный взрыв. Без нее центрифуги по обогащению урана работать не будут. Однако глава иранской Организации по атомной энергии Али Акбар Салехи сообщил в понедельник, что инцидент в Натанзе не отразился на процессе обогащения урана.

В воскресенье, 11 апреля, на обогатительном комплексе им. мученика Ахмади Рошана в Натанзе зафиксировали инцидент в системе распределения электроэнергии. Глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи заявил, что сбой в системе оказался проявлением "ядерного терроризма". Но он воздержался от каких-либо обвинений в акте саботажа в адрес конкретных сил.

Газета Jerusalem Post сообщала на выходных, что речь шла о кибератаке, за которой, вероятно, стоит израильская разведка "Моссад".