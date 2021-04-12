Иран установил личность человека, устроившего аварию в Натанзе

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Тегеран установил личность человека, который стоит за инцидентом на иранском ядерном объекте в Натанзе, на данный момент принимаются меры для его ареста. Об этом сообщили иранские СМИ со ссылкой на источник в министерстве разведки Ирана.

"Определена личность человека, который нарушил работу системы энергоснабжения, вызвав ее отключение в одном из залов комплекса обогатительных объектов им. мученика Ахмади Рошана", - приводят СМИ слова источника в министерстве.

В ведомстве сообщили, что теперь "предпринимаются необходимые меры для ареста человека", ответственного за сбой в системе распределения электроэнергии на ядерном объекте.

Обогащение урана в Натанзе продолжается

Глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салех сообщил в понедельник, что инцидент на ядерном объекте в Натанзе не отразился на процессе обогащения урана.

"Сегодня в Натанзе запустили аварийную систему энергоснабжения. Обогащение (урана) в Натанзе не остановлено и активно продолжается", - приводит в твиттере слова Салехи иранский журналист Аббас Аслани.

Источник, ссылаясь на отчет технической группы, расследующей аварию, уточнил, что причина нарушения системы электроснабжения определена. Отмечается, что со вчерашнего дня приняты меры для возобновления работы поврежденного зала.

Обвинили Израиль

Ранее в понедельник глава МИД Ирана Джавад Зариф заявил, что ответственность за произошедший на выходных инцидент на иранском ядерном объекте в Натанзе несет Израиль и Тегеран в связи с этим обещает предпринять ответные меры.

В воскресенье на обогатительном комплексе им. мученика Ахмади Рошана в Натанзе зафиксировали инцидент в системе распределения электроэнергии. Глава Организации по атомной энергии Ирана Салехи заявил, что сбой в системе оказался проявлением "ядерного терроризма". Но Салехи воздержался от каких-либо обвинений в акте саботажа в адрес конкретных сил.

Позднее газета The New York Times со ссылкой на источники в разведке США сообщила, что инцидент на иранском ядерном объекте в Натанзе минимум на девять месяцев парализовал на нем обогащение урана.

По информации собеседников издания, систему энергоснабжения в Натанзе уничтожил мощный взрыв. Без нее центрифуги по обогащению урана работать не будут.

Ранее газета The Jerusalem Post сообщала, что речь шла о кибератаке, за которой, вероятно, стоит израильская разведка "Моссад".

В свою очередь неназванный источник рассказал израильскому изданию, что инцидент на предприятии в Натанзе случайным не был, а ущерб от него оказался серьезнее, чем описывали иранские власти: ранее в Организации по атомной энергии Ирана утверждали, что в результате происшествия пострадавших нет, загрязнения окружающей среды также не отмечено.