В МАГАТЭ получили оповещение о планах Ирана обогатить уран до 60%

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - В МАГАТЭ во вторник подтвердили, что получили заявление Тегерана о готовности обогащать уран до уровня в 60%. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на заявление главы агентства Рафаэля Гросси.

В его заявлении говорится, что "Иран проинформировал агентство о том, что страна планирует начать обогащение урана до уровня 60% на своем объекте в Натанзе".

Ранее сообщалось, что Иран, начиная со среды, приступает к обогащению урана до уровня 60%. Предполагается, что на такой шаг Тегеран пошел в ответ на приписываемую Израилю атаку на ядерный объект в Натанзе. Кроме того, Иран планирует поставить еще 1 тыс. центрифуг на объект в Натанзе.

В понедельник, 12 апреля, глава МИД Ирана Джавад Зариф заявил, что Израиль несет ответственность за произошедший на выходных инцидент на иранском ядерном объекте в Натанзе.

Иранские СМИ со ссылкой на источник в министерстве разведки Ирана сообщали, что Тегеран установил личность человека, который стоит за инцидентом в Натанзе, и на данный момент принимаются меры по его аресту.

В воскресенье, 11 апреля, на обогатительном комплексе им. мученика Ахмади Рошана в Натанзе зафиксировали инцидент в системе распределения электроэнергии.