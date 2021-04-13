США сочли провокацией планы Ирана обогатить уран до 60%

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - США выражают серьезную обеспокоенность планами Ирана приступить к обогащению урана до уровня 60%, сообщили во вторник в Белом доме.

"Мы серьезно относимся к заявлениям Ирана о намерении начать обогащать уран до уровня в 60%", - сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге.

"Мы определенно обеспокоены этими провокационным заявлениями", - добавила она.

В то же время, Псаки заявила, что, тем не менее, ожидает продолжения переговоров по иранской ядерной сделке.

Ранее сообщалось, что Иран, начиная со среды, приступает к обогащению урана до уровня 60%. Предполагается, что на такой шаг Тегеран пошел в ответ на приписываемую Израилю атаку на ядерный объект в Натанзе. Кроме того, Иран планирует поставить еще 1 тыс. центрифуг на объект в Натанзе.