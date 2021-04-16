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Иран заявил о достижении 60-процентного уровня обогащения урана

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - В Иране смогли достичь 60-процентного уровня обогащения урана. Об этом сообщил председатель парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф.

"Иранские ученые в минувшую полночь смогли достичь уровня обогащения урана до 60%", - цитирует иранский журналист Абас Аслани его слова в твиттере.

Галибаф уточнил, что это произошло в 00:40 пятницы по местному времени (23:10 четверга по Москве).

Накануне официальный представитель главы дипломатии ЕС Петер Стано заявил, что объявление Ираном обогащения урана до 60% противоречит духу проходящих в Вене консультаций совместной комиссии Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Ранее правительства Великобритании, Германии и Франции выразили обеспокоенность в связи с объявлением Ираном о начале обогащения урана до 60%, заявили официальные представители министерств иностранных дел стран "евротройки".

По мнению трех европейских стран-участниц СВПД по иранской ядерной программе, это сообщение Ирана "вызывает особое сожаление в момент, когда все участники СВПД и США приступили к содержательным дискуссиям с целью быстро найти дипломатическое решение, позволяющее оживить и восстановить СВПД". В Лондоне, Берлине и Париже считают, что недавнее "опасное сообщение" Ирана противоречит конструктивному духу и доброй воле этих переговоров. Они призвали Иран "не усложнять еще больше дипломатический процесс".

Ранее на этой неделе президент Ирана Хасан Рухани заявил, что решение Тегерана начать обогащение урана до 60% является ответом на аварию, устроенную диверсантами на ядерном объекте в Натанзе.

"Обогащение до 60% – ответ на это злодеяние", - сказал Рухани, отметив, что поврежденные в результате инцидента центрифуги IR-1 будут заменены передовыми центрифугами IR-6, процесс обогащения урана на которых идет значительно быстрее.

Кроме того, Иран планирует ввести в строй еще тысячу центрифуг последнего поколения.

Инцидент в системе распределения электроэнергии был зафиксирован на обогатительном комплексе им. мученика Ахмади Рошана в Натанзе 11 апреля. По данным иранских властей, он не отразился на производственном процессе, поскольку была задействована система аварийного энергоснабжения.

Иран

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