На Украине началась вакцинация CoronaVac

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - На Украине стартовала иммунизация украинцев вакциной от COVID-19 CoronaVac производства китайской компании Sinovac (CoronoVac), сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

"Первыми будут прививки маломобильные группы, инвалиды и те, кто о них заботится", - сказано в сообщении на странице ведомства в Фейсбук во вторник вечером.

Подчеркивается, что этой вакциной будут прививать педагогов (которые будут привлечены в ВНО в 2021 году), олимпийцев и паралимпийцев (которые будут представлять Украину на соревнованиях в Токио в 2021 году) и сотрудников патрульной полиции.

Отмечается, что для полной иммунизации от COVID-19 нужно две дозы вакцины, интервал введения которых составляет 28 дней.

Ранее начало вакцинации украинцев вакциной Sinovac анонсировал министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве во вторник.

"Минздрав закончил все процессы проверки и лабконтроля вакцины и сегодня начинаем процесс вакцинации этой вакциной", - сказал он.

Степанов отметил, что в Украину уже поставили 215 тыс. доз вакцины, остальные 1,7 млн доз будут поставлены в апреле-мае.

По его словам, на протяжении недели ожидаются поставки 117 тыс. доз вакцины Pfizer в рамках инициативы COVAX. Этой вакциной планируется прививать граждан, прибывающих в интернатах, домах для лиц пожилого возраста, а также сотрудников этих учреждений.