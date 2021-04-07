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КНДР может готовиться к испытанию баллистической ракеты подводной лодки

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Северная Корея переместила погружной стенд для испытания ракет на верфи на своем восточном побережье, сообщил в среду проект аналитического центра стратегических и международных исследований Beyond Parallel.

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"Спутниковый снимок Maxar Technologies, полученный сегодня в 11:09 утра по восточному времени, показывает, что Северная Корея перемещает свою баржу с погружным стендом для испытания ракет, расположенную на южной верфи Синпхо", - сообщили эксперты.

Отмечается, что баржа покинула охраняемый лодочный бассейн и направилась к плавучему сухому доку. Однако это не указывает на неизбежное ракетное испытание, так как на борту баржи не было видно ни одного ракетного контейнера.

По мнению экспертов, среди вероятных причин данного маневра - подготовка к предстоящему испытанию баллистической ракеты подводной лодки (БРПЛ), перемещение испытательного стенда для технического обслуживания, ремонта или монтажа оборудования.

"Движение баржи с испытательным стендом и подразумеваемая угроза возобновления испытаний БРПЛ (потенциально Пуккыксон-4 или -5) создадут значительные проблемы для новой администрации президента США (Джо - ИФ) Байдена и администрации президента Южной Кореи Муна (Чжэ Ина - ИФ)", - отметили эксперты.

Северная Корея Синпхо КНДР США Южная Корея

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