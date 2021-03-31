Эксперты из США заметили признаки производства оружейного плутония в КНДР

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Эксперты Центра стратегических исследований США предположили, что на ядерном объекте КНДР в Йонбене ведутся работы по производству оружейного плутония.

Они пришли к такому заключению на основании изучения спутниковых фотоснимков, на которых видно, что над зданием лаборатории завода по переработке плутония на объекте поднимаются клубы пара или дыма.

"Это, хотя и не является показателем ведения работ по переработке, но указывает на то, что здание действует и отапливается", - говорится в сообщении центра.

По его данным, в лаборатории размещена установка, которая используется для переработки отработанных топливных стержней с целью извлечения плутония, используемого наряду с высокообогащенным ураном для создания ядерного оружия.

Эксперты центра считают, что возможные работы на ядерных объектах можно расценивать как "стратегический политический шаг" лидера КНДР Ким Чен Ына по усилению давления на администрации президентов США Джо Байдена и Южной Кореи Мун Чжэ Ина.

СМИ предполагают, что с этой же целью Пхеньян осуществил на прошлой неделе пуски ракет.