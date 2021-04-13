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В Думе оценили условия и сроки возвращения войск РФ с юга страны

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Возвращение российских военных в места постоянной дислокации после завершения контрольной проверки на юге России будет зависеть от действий, предпринимаемых с другой стороны границы. Об этом заявил "Интерфаксу" председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

"Это будет решаться в соответствии с тем, какие группировки будут формироваться с противоположной стороны от нашей границы", - сказал Шаманов во вторник, отвечая на вопрос, вернутся ли российские войска в места постоянной дислокации после завершения контрольной проверки, в том числе на юге России.

По словам главы комитета "руководство страны и Вооруженных сил примет соответствующие решения, абсолютно адекватные".

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил во вторник, что Россия принимает меры в ответ на угрозы со стороны НАТО. В ходе контрольной проверки на западные рубежи переброшены две армии и три соединения ВДВ.

"Войска показали полную готовность и способность выполнить задачи по обеспечению военной безопасности страны. В настоящее время данные объединения и соединения задействованы в учениях", - сообщил министр обороны РФ. По его словам, все проверочные мероприятия планируется завершить в течение двух недель.

Ранее США и европейские страны выразили обеспокоенность по поводу перемещения российских войск у границы с Украиной.

В Черное море идут два ракетных эсминца США – Donald Cook ("Дональд Кук") и Roosevelt ("Рузвельт"). Корабли оснащены крылатыми ракетами Tomahawk ("Томагавк") с дальностью действия 1,6 тыс. км и системой противоракетной обороны Aegis ("Иджис").

По данным МИД Турции, корабли должны войти в Черное море 14 и 15 апреля. Они пробудут там до 4-5 мая.

Госдума Владимир Шаманов

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