В ДНР сообщили о минометном обстреле ВСУ пригорода Донецка

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Украинская армия нанесла минометный удар по пригороду Донецка, заявили в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"В 18:16 по поселку Веселое выпущено 5 мин калибром 120 мм, также применялось стрелковое оружие", - говорится в сообщении, распространенном в среду представительством ДНР в СЦКК.

В пресс-центре штаба операции Объединенных сил (ООС) со своей стороны сообщили о шести обстрелах противником с начала суток позиций украинских военных.

Потерь среди военных ВСУ нет, говорится в сообщении ООС в фейсбуке.