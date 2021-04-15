Кремль не увидел разрядки в отказе США от отправки кораблей в Черное море

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Пока рано говорить о том, что отказ США от отправки двух военных кораблей в Черное море, будет способствовать разрядке ситуации в регионе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока ситуация весьма напряженная. Вы знаете, что очень много военных соединений и НАТО, и США, которые были переброшены к нашим границам в рамках различных учений прямо из США вместе с военной техникой", - сказал он журналистам, комментируя соответствующее решение Вашингтона.

"Конечно, в этой ситуации любые дополнительные военные компоненты ведут к очередному витку напряжения, но пока, конечно, говорить о том, что, скажем так, ненаправление двух кораблей как-то приведет к разрядке, пока преждевременно", - добавил представитель Кремля.

В четверг глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу подтвердил, что США отменили проход своих военных кораблей в Черное море. "Вчера США устно подтвердили нам, что отменили проход. Письменного уведомления пока нет", - сказал Чавушоглу в четверг телеканалу NTV.

Он сказал, что если американские корабли не пройдут через проливы Дарданеллы и Босфор в четверг, то в соответствии с конвенцией Монтрё США снова смогут запросить проход кораблей только через 15 дней.

Ранее США уведомили турецкие власти, что два боевых корабля пройдут в Черное море на этой неделе, сообщал канал NTV со ссылкой на МИД Турции.

Эсминцы США Donald Cook ("Дональд Кук") и Roosevelt ("Рузвельт") вышли с военно-морской базы Рота в Испании, направляясь в Черное море. Корабли оснащены крылатыми ракетами Tomahawk ("Томагавк") с дальностью действия 1,6 тыс. км и системой противоракетной обороны Aegis ("Иджис").

МИД Турции ранее сообщил, что корабли должны были войти в Черное море 14 и 15 апреля, пробыть там до 4-5 мая.

Согласно конвенции Монтрё, время нахождения кораблей нечерноморских стран в акватории Черного моря ограничено 21 сутками.

Отправка кораблей ВМС США в Черное море является регулярной операцией, обычно координируемой с Анкарой в рамках конвенции Монтрё, заявил 9 апреля представитель Пентагона Джон Кирби.

Ранее США и европейские страны выразили обеспокоенность по поводу перемещения российских войск у границы с Украиной.