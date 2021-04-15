Сенатор призвал дополнить санкции США мерами против "Северного потока 2"

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Американский сенатор-республиканец Пэт Туми в четверг заявил о необходимости дополнить введенные в четверг администрацией США санкции против России ограничительными мерами против "Северного потока 2", говорится в заявлении, распространенном на его сайте.

"Санкции, объявленные Белым домом сегодня утром, являются долгожданным шагом, чтобы привлечь Москву к ответственности за продолжающуюся агрессию с ее стороны", - заявил он, отметив, что еще следовало бы ввести и дополнительные санкции.

"США должны ввести санкции против "Северного потока 2", - добавил он.

В четверг власти США объявили о новых санкциях против России. Вашингтон в рамках этих ограничений принял решение выслать из дипломатической миссии РФ в Вашингтоне 10 ее сотрудников. Минфин США объявил о новых санкциях в отношении российского государственного долга.

В США многие конгрессмены (как республиканцы, так и демократы) выступают за усиление санкционного давления на "Северный поток 2". В частности, ряд инициатив в этом направлении предпринял сенатор-республиканец от штата Техас Тед Круз: он до недавних пор блокировал процедуру утверждения ключевых руководителей Госдепа и обещал, что продолжит это делать до тех пор, пока не увидит новые ограничительные меры против газопровода.

Однако ранее на этой неделе Круз прекратил блокировать данную процедуру: Сенат одобрил назначение Уэнди Шерман первым заместителем госсекретаря.

В администрации президента США Джо Байдена согласны, что нужно пытаться помешать завершению строительства этого газопровода. Но в то же время Белый дом хотел бы улучшить сильно пострадавшие при Дональде Трампе отношения США с ФРГ. По этой причине, как отмечают американские СМИ, Байден, не желая раздражать Берлин, пока воздерживается от более решительных действий против проекта газопровода.

Ранее в апреле издание Politico сообщило, что Минюст США еще в марте дал "зеленый свет" на еще два санкционных пакета, направленных против компании Nord Stream 2 AG, ответственной за планирование, сооружение и функционирование газопровода, и ее руководителя Матиаса Варнига.

Однако позже, по информации источников этого издания, разрешение на такие санкции было отозвано, так как в администрации продолжаются споры, допустимы ли такие санкции с точки зрения закона.

"Конгрессмены от обеих партий уже обращались в Госдеп за разъяснениями по поводу отмены данного решения", - пишет издание.

Согласно плану, Белый дом в мае 2021 года должен представить конгрессу очередной отчет о мерах, предпринятых против "Северного потока 2". Предполагается, что именно тогда может стать известно о введении новых санкций.