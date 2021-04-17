Moderna сообщила о проблемах с поставкой вакцины из Европы

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Американская компания Moderna столкнулась с проблемами при производстве своей вакцины в Европе, что может привести к перебоям в поставках, сообщает газета The Guardian со ссылкой на заявление производителя вакцины.

По данным издания, задержки поставок могут затронуть Великобританию, Канаду и ряд других стран.

"Процесс производства вакцин - очень сложный процесс... Несмотря на все наши усилия, не удается реализовать первоначальный план производства продукции", - указали в компании.

Сообщение о проблемах у Moderna последовали после того, как Канада объявила, что до конца апреля получит лишь половину от согласованного 1,2 млн доз этой вакцины.