Байден расстроен объявлением об обогащении урана в Иране до 60%

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден заявил, что разочарован решением Ирана обогащать уран до уровня в 60%.

"Такой шаг не способствует решению проблемы", - сказал он на пресс-конференции в Белом доме.

Вместе с тем, Байден выразил удовлетворение тем, что Иран, тем не менее, продолжает в Вене переговоры по возвращению в соглашение по атому.

"Переговоры ещё идут. Пока рано делать выводы", - добавил он.

В пятницу Иран объявил, что впервые сумел довести обогащение урана до уровня в 60%. На такой шаг страна пошла после диверсии, направленной на иранский ядерный объект в Натанзе. Предполагается, что диверсия была организована Израилем.