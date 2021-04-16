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Посольство США не получало ноты Москвы о дальнейшей работы дипмиссии в РФ

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Посольство США не получало никакой официальной дипломатической ноты Москвы относительно дальнейшей работы своей дипмиссии в России, заявил "Интерфаксу" посол США в Москве Джон Салливан.

"Мы видели сообщение, опубликованное сайте Министерства иностранных дел России и изучаем содержащуюся в нем информацию, ведем консультации с Вашингтоном", - сказал Салливан.

Новые санкции США

Минфин США в четверг объявил о внесении в санкционный список 15 граждан РФ и 25 российских компаний за "злонамеренную деятельность" России - за проведение кибератак, вмешательство в выборы и за ситуацию в Крыму. Также из США будут высланы десять российских дипломатов. Кроме того, Минфин США ввел новые санкции в отношении российского госдолга.

В ответ в пятницу Россия закрыла въезд восьми действующим и бывшим американским высокопоставленным чиновникам, запретила нанимать на работу в дипмиссию США граждан РФ и третьих стран, а также объявила о намерении денонсировать соглашение с США, регулирующее передвижения дипломатов в стране пребывания.

Россия США Джон Салливан

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