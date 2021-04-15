Академик Чучалин рассказал о случаях хронического течения COVID-19

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - В России нет статистики и исследований относительно хронически протекающего коронавируса COVID-19, но в практике такие случаи встречаются, сообщил академик РАН, завкафедрой госпитальной терапии медицинского университета имени Пирогова Александр Чучалин.

"У нас в РФ такой статистики нет, в отличие от других стран, таких как США, Великобритания. Там использованы механизмы искусственного интеллекта, и западный мир активно обсуждает проблему лонг-ковида, то есть длительно протекающей болезни", - сказал Чучалин "Интерфаксу" в четверг.

"И, действительно, находит подтверждение как персистенция вируса (сохранение вируса в функционально активном состоянии в клетках организма), не наступает его элиминация (гибель вируса) в короткие сроки, то есть в течение 4-6 недель. Иногда вирус волнообразно выделяется в течение 3-4 месяцев, то он исчез, то он опять появляется", - добавил Чучалин.

По его словам, "считается, что в определенных местах человеческого организма вирус может депонироваться (сохраняться), скажем, в кишечнике, на слизистой кишечника, в органах мочеполовой системы". "Вот такая тема обсуждается, изучается и находит факты", - сказал он.

Чучалин также сообщил, что в его клинической практике были больные, перенесшие COVID-19 несколько раз.

"Что касается конкретно моей клинической практики, я наблюдаю больных, которые в течение года перенесли майский-июнький (ковид), а потом осенний. И вторые волны были более тяжелые, чем предыдущие, а по течению это, получается, одна и та же болезнь", - уточнил он.

Чучалин повторил, что России в настоящий момент нет данных, а также и не проводятся исследования относительно хронически протекающего ковида, и более актуальной темой на сегодняшний день является постковидный синдром, связанный с рядом осложнений.

Отвечая на вопрос, не связано ли повторное заболевание коронавирусом, возникающее через некоторое время, с заражением новыми штаммами, академик РАН сказал, что "так как вариантные формы коронавируса только-только подошли, то таких данных сегодня научных нет, что это произошло повторное, а не первичное заражение".

Ранее в четверг на онлайн-собрании Научного совета РАН "Реабилитация после COVID-19" Чучалин заявил, что исследования постковидного периода показывают, что COVID-19 может протекать в хронической форме.

"Хроническое течение COVID. Обратите внимание, как мной поставлен этот вопрос. Есть те больные, которые дважды, трижды уже переносят эту болезнь. Я утвердительно должен сказать, что, к сожалению, да - есть такие больные", - сказал он.