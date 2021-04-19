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Власти Словакии в понедельник сняли ряд ограничений по COVID

В стране возобновили работу магазины, салоны красоты, отели и другие заведения

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Власти Словакии в понедельник сняли ряд ограничительных мер, введенных для борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщают европейские СМИ.

Магазины и многие другие заведения оставались закрытыми в этой стране в течение нескольких месяцев.

С понедельника заработали библиотеки, бассейны, зоопарки, салоны красоты, а также некоторые магазины. Отелям разрешено принимать гостей, но с ограничениями и строгими мерами предосторожности. Жителям страны также позволили выезжать в другие регионы.

При этом для посещения магазинов и церквей понадобится отрицательный тест на коронавирус. Однако ресторанам по-прежнему запрещено принимать и обслуживать посетителей в помещениях.

За время пандемии в Словакии выявили 376 тыс. случаев заражения коронавирусом, около 11,1 тыс. инфицированных скончались.

Хроника коронавируса. Апрель.

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Хроника 09 января 2020 года – 19 апреля 2021 годаПандемия коронавируса
Словакия Коронавирус

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