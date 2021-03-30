В Словакии из-за скандала со "Спутником V" сменился премьер-министр

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Президент Словакии Зузана Чапутова поручила бывшему главе Минфина Эдуарду Хегеру сформировать новое правительство. Прежний премьер Игорь Матович возглавит Минфин.

Смена кабинета в стране происходит после скандала, вызванного решением Матовича договориться с Россией о поставках в Словакию вакцины от коронвируса "Спутник V" еще до того, как препарат получит одобрение регуляторов ЕС. Об этой договоренности он не сообщил президенту, министрам и союзникам по правящей коалиции. Сообщалось, что первая партия препарата поступила в страну 1 марта.

Матович сначала защищал свое решение, ссылаясь на то, что стране нужна вакцинация. Его отставки потребовали две партии из правящей коалиции. Затем уволиились глава Минздрава Марек Крайчи и еще несколько министров. В минувшее воскресенье премьер предложил, что он оставит пост главы правительства и поменяется должностями с Хегером. Сообщалось, что президент Чапутова предварительно одобрила этот расклад.

По данным СМИ, Хегер уже представил Чапутовой список министров. Это подтвердил и пресс-секретарь президента Мартин Стрижинец. "Они обсудили ряд тем, как отметил министр, все прояснится в последующие дни", - добавил он. СМИ, со ссылкой на источники, предположили, что в правительство вернется часть министров, которые уволились в последние недели., пишет Slovak Spectator.