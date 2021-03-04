Словакия из-за наплыва больных COVID начала отправлять их за границу

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Словакия начала отправлять в другие страны заболевших коронавирусом, которым требуется госпитализация, сообщают европейские СМИ.

Первых пациентов из Словакии в четверг отправили в Польшу. Готовность оказать помощь и принять группу больных также выразила Германия.

Румыния ранее доставила в больницы Словакии дополнительные койки.

Местные СМИ отмечают, что система здравоохранения Словакии сталкивается с тяжелой ситуацией из-за высокой заболеваемости COVID-19, больницы переполнены.

Накануне, 3 марта, в стране с общим населением около 5,5 млн выявили более 3,3 тыс. случаев заражения коронавирусом. Общее число случаев COVID-19 за время пандемии достигло 314 тыс. Около 7,4 тыс. человек скончалось.