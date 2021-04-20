Глава поселения близ склада в Врбетице потребовал компенсаций за взрывы

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Глава населенного пункта Славичин, рядом с которым в 2014 году произошли взрывы на складе боеприпасов в Врбетице, потребовал от правительства Чехии компенсаций, сообщает чешское радио. Томаш Хмел заявил, что жители Славичина имеют право на за нанесенный им ущерб.

По его словам, собственники земель, расположенных рядом со складом, в течение шести лет не могли использовать эту территорию из-за распространения вредных веществ при взрывах. Также при взрывах была повреждена дорога, а в домах вылетели окна.

Общая операция по очистке зараженной территории обошлась примерно в 38 млн евро.

Предыдущие попытки жителей Славичина добиться компенсаций не увенчались успехом, поскольку было неясно, кто несет ответственность за взрывы, отмечают чешские СМИ.

Премьер-министр Чехии Анджей Бабиш 17 апреля заявил, что у него есть данные о причастности российских спецслужб ко взрыву в Врбетице в 2014 году. Тогда же МИД Чехии объявил о высылке 18 российских дипломатов, а МВД объявило в розыск граждан России Александра Петрова и Руслана Боширова.

19 апреля Бабиш допустил, что Чехия может потребовать от России компенсацию за ущерб от взрывов боеприпасов.