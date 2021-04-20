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В парламенте Чехии предложили выдворить больше российских дипломатов

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Комитет по обороне чешского парламента призвал правительство страны добиться того, чтобы у России в Праге было столько же дипломатов, сколько у Чехии – в Москве, передают чешские СМИ.

По их данным, недавняя высылка дипломатов Чехии из Москвы привела к сокращению штата сотрудников чешского посольства в Москве до пяти человек, в то время как в посольстве России в Праге даже после выдворения части сотрудников, все еще работают около 100 человек.

17 апреля власти Чехии сообщили о решении выслать 18 российских дипломатов. По информации Праги, речь идет о сотрудниках разведки, работающих под дипломатическим прикрытием. Чехия пошла на такой шаг, так как, по версии властей этой страны, российские спецслужбы оказались причастны к взрыву склада боеприпасов в чешском населенном пункте Врбетице в 2014 году. Тогда погибли два человека.

Власти Чехии объявили в розыск граждан России Александра Петрова и Руслана Боширова.

МИД РФ объявил в ответ 20 сотрудников посольства Чехии в Москве "персона нон грата".

Чехия РФ

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