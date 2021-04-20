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В Чехии заявили, что не объявляли Петрова и Боширова в розыск

В Чехии заявили, что не объявляли Петрова и Боширова в розыск
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Чешские власти не издавали ордер на международный розыск людей, якобы причастных ко взрыву на военном складе во Врбетицах, информирует чешское радио со ссылкой на представителя прокуратуры Мартина Малуша.

По словам представителя надзорного ведомства, "в настоящий момент в розыск они объявлены только Великобританией".

"Конечно, поисковая операция продолжается, однако сейчас мы не можем предоставить никакой более детальной информации", - отметил Малуш в эфире чешского радио, выразив при этом уверенность в том, что фигурантов на территории Чехии уже нет.

Он добавил, что, "если бы что-то и было, то (расследование) находилось бы на другом этапе".

При этом в субботу, 17 апреля, чешская полиция сообщила, что объявила в розыск двух граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова. В сообщениях не уточнялось, в причастности к какому делу их подозревают. В полиции отмечают, что речь идет о "тяжком преступлении". На сайте полиции были опубликованы фотографии разыскиваемых.

Это заявление последовало за объявлением властей Чехии о решении выслать 18 российских дипломатов. По версии Праги, речь идет о сотрудниках разведки, работающих под дипломатическим прикрытием. Чешские власти пошли на такой шаг, так как, по их версии, российские спецслужбы оказались причастны ко взрыву склада боеприпасов в Чехии в 2014 году. Тогда погибли два человека.

Александра Петрова и Руслана Боширова людей британские власти подозревают в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери в 2018 г.

Чехия Александр Петров Руслан Боширов

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