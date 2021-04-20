Глава МИД Чехии заявил о готовности выслать всех российских дипломатов

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Глава МИД Чехии Ян Гамачек заявил, что готов ко всему в отношениях Праги и Москвы, в том числе полностью их перезапустить, что подразумевает высылку всех российских дипломатов. Он написал об этом в фейсбуке.

"Я готов ко всему. Даже к строительству отношений с самого начала. Это значит, что мы отправим их всех (дипломатов - "Ф) домой", - приводятся слова министра в его фейсбуке.

"Я ожидал несколько другой реакции от российской стороны, но хорошо. Мы вынуждены дать ответ в виде ряда фаз. Сегодня был "Росатом", что им (России - ИФ) не понравится. И нам нужно консультироваться относительно других вариантов", - добавил Гамачек .

Ранее министр призвал страны Евросоюза и НАТО в знак солидарности с Чехией выслать российских дипломатов.

17 апреля правительство Чехии объявило, что подозревает российскую разведку в причастности ко взрыву склада боеприпасов в Врбетице в 2014 году. В связи с этим из страны были высланы 18 россиян, которых Прага считает сотрудниками спецслужб, работавшими под дипломатическим прикрытием. Москва в ответ выслала 20 чешских дипломатов, работавших в посольстве.

19 апреля власти Чехии исключили "Росатом" из тендера на расширение АЭС "Дукованы", а Гамачек назвал более не актуальными переговоры о закупке российской вакцины "Спутник V".

20 апреля российского посла вызвали в чешский МИД.

Представитель российского МИД Мария Захарова назвала обвинения Чехии "маразматическим парадом" и выразила уверенность, что на Прагу оказал влияние Вашингтон. В Кремле с ней согласились. "Это абсолютно правильные формулировки звучат из министерства иностранных дел, потому что эти решения, эти голословные и безосновательные обвинения наших чешских оппонентов, конечно, возмутительны и не поддаются ни пониманию, ни анализу", - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.