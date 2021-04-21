И.о. премьера Молдавии назвал подделкой паспорт россиянина Петрова

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - И.о. премьер-министра Молдавии Аурелиу Чокой заявил, что паспорт на имя гражданина Молдавии Николая Попы, которым пользовался в Чехии гражданин РФ Александр Петров (он же предполагаемый сотрудник ГРУ Александр Мишкин) был подделан.

"Проведенное в Молдавии внутреннее расследование показало, что паспорт был подделан. (...) Паспорт был недействительным. Есть обоснованные подозрения, что паспорт, предположительно, с давно истекшим сроком действия на момент, когда им пользовался предполагаемый Николай Попа, был подделан. Была приклеена новая фотография, имя "Николай Попа" было написано сверху имени гражданина, которому ранее принадлежал документ", - рассказал Чокой накануне в передаче на телеканале Prime.

По его словам, воспользовались этим подделанным паспортом только для того, чтобы пройти на склад с оружием в Чехии.

Накануне в молдавском Агентстве государственных услуг, в котором хранится база данных всех видов молдавских документов заявили, что россиянину Александру Петрову не выдавался паспорт на имя гражданина Молдавии Николая Попы.

"Гражданин с идентификационными данными Николая Попы, родившийся 18.07.1979 г., не зарегистрирован в Государственном регистре населения Республики Молдова. Паспорт с номером A3194368 был выдан на имя другого человека, родившегося в другой день", - сообщили "Интерфаксу" во вторник в Агентстве госуслуг Молдавии.

Там отметили, что "более подробная информация является разглашением персональных данных, обработка которых осуществляется в соответствии с законодательством лишь с согласия субъекта персональных данных".

Агентство госуслуг провело собственное расследование по поводу паспорта гражданина Республики Молдавии, выданного на это имя, после того, как 17 апреля полиция Чехии объявила в розыск предполагаемых сотрудников Главного управления Генштаба Минобороны России Руслана Боширова и Александра Петрова.

В Чехии их подозревают в причастности к двум взрывам на складе боеприпасов в октябре и декабре 2014 года. Этих же людей британские власти подозревают в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери в 2018 г. По информации Bellingcat и The Insider, их настоящие имена – Анатолий Чепига и Александр Мишкин.

По данным чешских властей, подозреваемые использовали российские паспорта на имя Александра Петрова и Руслана Боширова, а также молдавский паспорт на имя Николае Попы и паспорт Таджикистана на имя Руслана Табарова.

17 апреля власти Чехии сообщили о решении выслать 18 российских дипломатов. По версии Праги, речь идет о сотрудниках разведки, работающих под дипломатическим прикрытием. По версии чешских властей, российские спецслужбы оказались причастны ко взрыву склада боеприпасов в Чехии в 2014 году. Тогда погибли два человека.

МИД РФ объявил в ответ 20 сотрудников посольства Чехии в Москве "персона нон грата". В Кремле 20 апреля заявили, что российская сторона не намерена проверять факт поездки россиян Руслана Боширова и Александра Петрова в 2014 году в Чехию, поскольку считает обвинения, выдвинутые чешскими властями, абсурдными.