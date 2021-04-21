Байден позвонил семье Флойда после признания экс-полицейского виновным

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис позвонили семье Джорджа Флойда после того, как присяжные признали бывшего полицейского Миннеаполиса Дерека Шовена виновным в его убийстве.

"Мы все испытываем такое облегчение (...) Виновен по всем трем пунктам. Это действительно важно. Мне не терпится увидеть вас, ребята. Мы собираемся сделать гораздо больше. Нам предстоит многое сделать", - заявил Байден во время разговора.

Видео его звонка выложил в твиттере адвокат семьи Флойда - Бен Крамп.

Президент США заявил, что наблюдал за вынесением вердикта вместе со старшим советником Седриком Ричмондом и вице-президентом Харрис. В свою очередь, вице-президент похвалила семью Флойда как "настоящих лидеров" в поворотный момент истории. Ожидается, что и Байден, и Харрис выступят перед нацией по итогам судебного процесса во вторник вечером.

Ранее в США стартовал судебный процесс над Шовеном по делу об убийстве Флойда. Шовена обвиняют, в частности, в непреднамеренном убийстве. Присяжные признали Шовина виновным по трем пунктам, включая убийство второй и третьей степени. Ему грозит до 40 лет тюрьмы.

46-летний Флойд умер после того, как Шовен прижал коленом ему шею во время ареста возле магазина в Миннеаполисе. На видеозаписи задержания слышно, как Флойд несколько раз повторяет: "Я не могу дышать". Его отвезли в бессознательном состоянии в больницу, где подтвердили смерть.

Гибель афроамериканца привела к многочисленным протестам по всей стране. По примеру США антирасистские протесты прошли и в других странах.