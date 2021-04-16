В США экс-полицейский отказался от показаний по делу об убийстве Флойда

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Обвиняемый в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда бывший полицейский Дерек Шовен отказался давать показания в суде, сообщает агентство Associated press.

На заседании в четверг Шовен сослался на пятую поправку и заявил судье, что не будет давать показания.

После этого прокурор вызвал доктора Мартина Тобина, чтобы тот развенчал теорию свидетелей защиты о том, что отравление окисью углерода из выхлопа полицейской машины могло способствовать смерти Флойда. Эксперт заявил, что уровень этого вещества у афроамериканца был максимум 2%, что в пределах нормы.

Если бы Шовен все-таки решил давать показания, это было бы рискованным шагом, отмечает агентство. Обвинение могло бы снова включить видео с задержания и попросить у бывшего полицейского объяснить каждый кадр.

Заключительные аргументы назначены на понедельник. После этого расово разнообразные присяжные начнут обсуждения.

Судебный процесс над Шовеном начался 29 марта. Его обвиняют, в частности, в непреднамеренном убийстве: если его признают виновным по этому пункту, бывшему полицейскому будут грозить до 40 лет тюрьмы. Сам Шовен не признал свою вину ни по одному из обвинений.

Джордж Флойд погиб во время ареста полицией возле магазина в Миннеаполисе, штат Миннесота. На видеозаписи задержания было видно, как Шовен прижимает коленом шею Флойда. Слышно, как Флойд несколько раз повторяет: "Я не могу дышать". Его отвезли в бессознательном состоянии в больницу, где подтвердили смерть.

Гибель афроамериканца привела к многочисленным протестам по всей стране. По примеру США антирасистские протесты прошли и в других странах.