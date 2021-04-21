Экс-полицейского признали виновным в убийстве Флойда

Демонстрация около граффити с изображением Джорджа Флойда Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Присяжные в суде Миннеаполиса признали бывшего полицейского Дерека Шовена виновным в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом заявил во вторник судья Питер Кэхилл, трансляцию из зала суда вели центральные телеканалы.

Дерека Шовена признали виновным по всем трем уголовным статьям - убийство второй степени, непредумышленное убийство второй степени и убийство третьей степени. Максимальное наказание за него составляет 40 лет тюремного заключения. Коллегия присяжных вынесла решение во вторник днем. Присяжным потребовалось меньше суток, чтобы принять решение. Во время оглашения приговора Шовен не выказал никаких эмоций.

После приговора экс-полицейского заковали в наручники и вывели из зала суда. Приговор ему будет оглашен через восемь недель. Эти два месяца Шовен проведет в тюрьме.

46-летний Флойд умер после того, как Шовен прижал коленом ему шею во время ареста возле магазина в Миннеаполисе. На видеозаписи задержания слышно, как Флойд несколько раз повторяет: "Я не могу дышать". Его отвезли в бессознательном состоянии в больницу, где подтвердили смерть. Смерть Джорджа Флойда спровоцировала массовые беспорядки в США. Во многом за них ответственны представители движения Black Lives Matter (BLM). По примеру США антирасистские протесты прошли и в других странах. Во многих случаях они сопровождались мародерством.

Ранее агентство Associated press сообщало, что обвиняемый Дерек Шовен отказался давать показания в суде.

Судебный процесс над Шовеном начался 29 марта.