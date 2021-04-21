Королева Елизавета II отмечает 95-летие в трауре по супругу

Королева Елизавета II во время похорон принца Филиппа в Виндзорском замке Фото: Yui Mok-WPA Pool/Getty Images

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Королева Великобритании Елизавета II в среду отмечает свой день рождения, ей исполнилось 95 лет.

В Букингемском дворце отметили, что королева проведет этот день в Виндзорском замке в трауре по своему супругу, принцу Филиппу, который ушел из жизни 9 апреля в возрасте 99 лет, не дожив двух месяцев до своего 100-летия.

"В этом году королева останется в Виндзорском замке в период королевского траура после смерти герцога Эдинбургского", - говорится в сообщении Букингемского дворца в твиттере.

Британские СМИ напоминают, что обычно Елизавета II отмечает свой день рождения в апреле в кругу семьи, а в полдень в Лондоне запускают салют в честь королевы. В прошлом году салют отменили из-за пандемии коронавируса, в этом году, вероятно, его также не запустят, но уже из-за траура. Официальный период траура продлится до 23 апреля.

Елизавета II празднует два дня рождения: один настоящий - 21 апреля, а другой - официальный, обычно во вторую субботу июня.