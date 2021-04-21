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Королева Елизавета II отмечает 95-летие в трауре по супругу

Королева Елизавета II отмечает 95-летие в трауре по супругу
Королева Елизавета II во время похорон принца Филиппа в Виндзорском замке
Фото: Yui Mok-WPA Pool/Getty Images

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Королева Великобритании Елизавета II в среду отмечает свой день рождения, ей исполнилось 95 лет.

В Букингемском дворце отметили, что королева проведет этот день в Виндзорском замке в трауре по своему супругу, принцу Филиппу, который ушел из жизни 9 апреля в возрасте 99 лет, не дожив двух месяцев до своего 100-летия.

"В этом году королева останется в Виндзорском замке в период королевского траура после смерти герцога Эдинбургского", - говорится в сообщении Букингемского дворца в твиттере.

Британские СМИ напоминают, что обычно Елизавета II отмечает свой день рождения в апреле в кругу семьи, а в полдень в Лондоне запускают салют в честь королевы. В прошлом году салют отменили из-за пандемии коронавируса, в этом году, вероятно, его также не запустят, но уже из-за траура. Официальный период траура продлится до 23 апреля.

Елизавета II празднует два дня рождения: один настоящий - 21 апреля, а другой - официальный, обычно во вторую субботу июня.

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Портрет королевской четы, сделанный в ноябре 2017 года в честь 70-летия со дня бракосочетанияКоролева Елизавета II и герцог Эдинбургский Филипп во время посещения парада конной гвардии в Лондоне. 2016 год.Елизавета II и принц Филипп у Собора Святого Павла в Лондоне. 2015 год.Королева Великобритании Елизавета II и ее супруг принц Филипп после торжественного открытия парламентской сессии в Вестминстерском дворце в Лондоне. 2013 год.Британская королева с супругом во время празднования Дня Канады в Оттаве. 2010 год.Королевская чета во время посещения больницы университетского колледжа в Лондоне. 2005 год.Елизавета фотографирует принца Филиппа во время отдыха на островах Тувалу в Тихом океане. 1982 год.Королева машет пролетающему лайнеру "Конкорд" с борта яхты "Британия" у Барбадоса. 1977 год.Елизавета II вместе с супругом Филиппом в поместье Балморал в Шотландии. 1972 год.Королевская чета на стадионе города Нью-Хейвен на юге Англии. 1962 год.Елизавета II с мужем и детьми в резиденции королевской семьи в Балморале. 1955 год.Принцесса Елизавета и принц Филипп на балконе Букингемского дворца после венчания. 1947 год.
Портрет королевской четы, сделанный в ноябре 2017 года в честь 70-летия со дня бракосочетания
Великобритания Елизавета II

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