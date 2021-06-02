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Букингемский дворец уже распланировал Платиновый юбилей Елизаветы II

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - В 2022 году Великобритания в течение четырех дней будет отмечать 70-летие царствования Елизаветы II. План торжеств опубликовала пресс-служба Букингемского дворца, отметив, что королева будет первым монархом, который отметит платиновый юбилей со дня восхождения на трон.

Торжества в 2022 году начнутся 2 июня, в четверг. Этот день и пятница 3 июня по этому поводу будут объявлены всенародными выходными, отмечает BBC News.

2 июня впервые после ковидных ограничений в Лондоне пройдет Церемония выноса знамени (Trooping the Colour), которую обычно проводят в июне по случаю официального дня рождения Ее величества. В 2020 году она не проходила из-за пандемии.

3 июня в Соборе святого Павла пройдет торжественная служба в честь юбилея.

4 июня королева с семьей будет следить за скачками в Эпсоме, а вечером в Букингемском дворце состоится живой концерт с участием "крупнейших звезд мира". Имена участников пока не были названы.

5 июня по всей стране пройдут уличные пикники в честь юбилея, а в Букингемском дворце и окрестностях разом на нескольких площадках проведут фестиваль с маскарадом, уличными артистами и циркачами в честь Платинового юбилея.

Елизавета взошла на престол после смерти отца, короля Георга VI 6 февраля 1952 года. Тогда ей было 25 лет. Коронация состоялась 2 июня 1953 года и впервые транслировалась телевидением.

Королевский рекорд Елизаветы II

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Елизавета является главой государства для 138 миллионов граждан. За годы царствования Елизаветы II сменилось 12 премьер-министров Британии, 12 американских президентов, 9 руководителей СССР и России. Эта женщина стала настоящим символом не только Англии, но и всей Великобритании. Принцесса Елизавета Александра Мария родилась 21 апреля 1926 года в Лондоне в семье герцога и герцогини ЙоркскихЕлизавета (на фото справа) получила хорошее домашнее образование, в основном гуманитарной направленности. С юных лет будущая королева интересовалась лошадьми и занималась верховой ездой.Когда Елизавете было 13 лет, началась Вторая мировая война. 13 октября 1940 она впервые выступила по радио — с обращением к детям, пострадавшим от бедствий войны. На фото принцесса Елизавета (справа) с младшей сестрой Маргарет.В феврале 1945 для поднятия боевого духа граждан своей страны Елизавета вступила в "Вспомогательную территориальную службу" и прошла подготовку как механик-водитель санитарного автомобиля, получив воинское звание лейтенанта.Близкое знакомство Елизаветы с монаршими обязанностями началось в 1944 году. Она замещала Георга VI, когда тот отправился с поездкой по фронтам. В 1947 году принцесса совершила свой первый официальный визит за пределы Британских островов: она посетила Южную Африку. На фото слева направо: принцесса Елизавета, премьер-министр Южно-Африканского Союза генерал Ян Христиан Смэтс, король Георг VI, Елизавета Боуз-Лайон (Королева-мать) и принцесса Маргарет.20 ноября 1947 года она вышла замуж за лейтенанта королевского военно-морского флота, греческого принца и праправнука королевы Великобритании Виктории Филиппа Маунтбеттена. Молодые люди познакомились в 1934 году, а полюбили друг друга, как считается, после посещения Елизаветой военно-морского колледжа в Дартмуте, где учился Филипп. Став ее супругом, Филипп получил титул герцога Эдинбургского.Спустя год после свадьбы, в 1948 у Елизаветы и Филиппа родился старший сын принц Чарльз. А 15 августа 1950 дочь — принцесса Анна.6 февраля 1952 года умер король Георг VI, отец Елизаветы. Елизавета, в то время находившаяся вместе с мужем на отдыхе в Кении, была провозглашена королевой Великобритании.Церемония коронации Елизаветы II состоялась в Вестминстерском аббатстве 2 июня 1953 года. Это была первая коронация британского монарха, транслировавшаяся по телевидению. С тех пор королева Елизавета II установила абсолютный рекорд продолжительности пребывания на троне.
Елизавета является главой государства для 138 миллионов граждан. За годы царствования Елизаветы II сменилось 12 премьер-министров Британии, 12 американских президентов, 9 руководителей СССР и России. Эта женщина стала настоящим символом не только Англии, но и всей Великобритании.
Елизавета II Великобритания Букингемский дворец Эпсом Лондон

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