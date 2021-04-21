ДНР сообщила о гибели двух своих военных на линии соприкосновения
Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Двое военнослужащих самопровозглашенной Донецкой народной республики погибли в результате обстрелов украинской армии, сообщила в среду пресс-служба народной милиции ДНР.
Ранее в ДНР заявили, что украинская армия четыре раза обстреляла территорию республики за прошлые сутки.
В середине апреля ДНР инициировала экстренное заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе из-за роста напряженности на линии соприкосновения.