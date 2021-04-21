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В США нашли потенциально устойчивый к антителам штамм коронавируса

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - В США ученые Глобального исследовательского комплекса в сфере медицины при Техасском университете A&M выделили новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, чей геном указывается на вероятную сопротивляемость вируса к антителам. Об этом пишет Medical Xpress.

Пока штамм, названный "BV-1" (по Brazos Valley, названию региона, где находится университет), нашли только у одного человека, у которого коронавирусная инфекция проявилась с легкими симптомами. Однако ученые решили, что эта мутация потенциально опасна для человечества, поэтому решили сообщить о своем открытии. Материалы о BV-1 в Центры по контролю и профилактике заболеваний в Атланте, а также в международную организацию GISAID в Мюнхене, которая собирает последовательности SARS-CoV-2 со всего мира.

"Этот вариант сочетает в себе генетические маркеры, отдельно связанные с быстрым распространением, тяжелым заболеванием и высокой устойчивостью к нейтрализующим антителам", - цитирует издание главного вирусолога Глобального комплекса Бена Ноймана.

Эксперименты в других лабораториях показали неэффективность антител в отношении вирусов с такими же маркерами. Издание также отмечает, что BV-1 генетически близок к британскому штамму коронавируса.

BV-1 нашли в образце слюны студента Техасского университета A&M, попавшего под университетскую программу тестирования. C начала до середины марта у студента появились легкие симптомы простуды, которые никогда не прогрессировали и полностью исчезли ко 2 апреля, 9 апреля был получен отрицательный тест.

Хроника коронавируса. Апрель.

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Хроника 09 января 2020 года – 21 апреля 2021 годаПандемия коронавируса
США Техас коронавирус Атланта Мюнхен Великобратиня

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