Марсоход Perseverance сумел получить кислород из атмосферы Марса

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Американский марсоход Perseverance впервые получил кислород из атмосферы Красной планеты, сообщило NASA.

"Новейший шестиколесный робот NASA преобразовал часть тонкой, богатой углекислым газом атмосферы Красной планеты в кислород", - говорится в сообщении. Это было сделано с помощью установленного на борту марсохода экспериментального прибора под названием MOXIE (Mars Oxygen In-situ Resource Utilization Experiment). Испытание состоялось еще 20 апреля.

В американском космическом агентстве отметили, что "это важный первый шаг в преобразовании углекислого газа в кислород на Марсе".

Эта технология позволит "выделять и хранить на Марсе кислород, который будет обеспечивать астронавтов пригодным для дыхания воздухом". Кроме того, "ракетное топливо зависит от кислорода, и будущие исследователи будут зависеть от производства топлива на Марсе, чтобы совершить путешествие домой", отметили в NASA.

Марсоход Perseverance с вертолетом Ingenuity совершил успешную посадку на поверхность Красной планеты 18 февраля.

Американская автоматическая межпланетная станция к Марсу была запущена 30 июля прошлого года.

Perseverance является уже пятым американским марсоходом, который NASA отправило для изучения Красной планеты.