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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 08:39Заразились
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Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 144,7 млн

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире на утро пятницы составило 144 741 808, сообщает американский университет Джонса Хопкинса.

Во всем мире с начала пандемии число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло до 3 071 834 человек.

По более 10 млн случаев заражения COVID-19 выявлено в США, Индии и Бразилии.

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Лидером по числу заразившихся и умерших остаются США, где выявлено суммарно 31 928 507 заболевших COVID-19, умер 570 321 инфицированный.

Второе место по числу случаев заражения занимает Индия, где подтверждено 16 263 695 случаев COVID-19, а число скончавшихся составило 186 920, выздоровели более 13,6 млн человек.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных остается Бразилия, где за время пандемии заразились 14 167 973 человека, из них умерли 383 502 заболевших, вылечились более 12,5 млн.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения Земли составил на утро пятницы 395,8. В США на 1 млн жителей умерли 1 757 человек, в Индии - 134, в Бразилии - 1 795.

Хроника коронавируса. Апрель.

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Хроника 09 января 2020 года – 23 апреля 2021 годаПандемия коронавируса
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