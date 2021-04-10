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Дым от пожаров в Китае накрыл приграничные районы Амурской области

Дым от пожаров в Китае накрыл приграничные районы Амурской области
Благовещенск. Архивная фотография
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Задымленность из-за пожаров в соседнем Китае возникла утром в субботу в приграничных районах Амурской области, включая столицу региона Благовещенск, сообщает региональный Минлесхоз на своей странице в инстаграме.

"Информационная система дистанционного мониторинга Федерального агентства лесного хозяйства на территории Китая зафиксировала более 1000 термоточек. Дым от них в Благовещенск и другие населенные пункты, находящиеся на границе с КНР, принес южный ветер", - сказано в сообщении.

Уточняется, что на 8:30 местного времени в самом Приамурье, на территории шести районов зарегистрировано 13 очагов природных пожаров, "которые на задымленность не влияют".

Так, в Архаринском районе действует один природный пожар в 15 км от села Могилевки. На месте работают 22 парашютиста и десантника Амурской авиабазы, задействовано 3 единицы техники. Предполагаемая причина этого пожара - "деятельность местного населения". Угрозы населенному пункту нет, сообщает Минлесхоз.

Амурская область Благовещенск

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