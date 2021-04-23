Прокуратура проверит чиновников после разрушения ледоходом набережной в Хабаровске

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Прокуратура Хабаровского края начала проверку после того как ледяные глыбы в четверг разрушили один из участков на набережной реки Амур в центре Хабаровска, сообщает ведомство в пятницу.

"В ходе проверки будет установлено, располагали ли уполномоченные органы гидрологическими прогнозами и информацией о возможности данного неблагоприятного явления, какие меры принимались для защиты населения и имущества в данной связи", - сказано в сообщении на сайте прокуратуры.

Как сообщалось, огромные глыбы льда во время ледохода на Амуре вышли на берег в районе Утеса на городской набережной в Хабаровске.

Под напором больших льдин не выдержало железо-бетонное ограждение. Очевидцами происшествия стали хабаровчане, которые прогуливались в это время по набережной. Куски льда рассыпались по пешеходной дорожке. Пострадавших нет.

Временно исполняющий обязанности губернатора края Михаил Дегтярев сообщил, что Служба заказчика уже обследовала место, серьезного ущерба нет. Снесены 4 пролета ограды и верхние бетонные опоры на протяжении 12-ти метров. Глава региона поручил министерству культуры, в ведении которого находится набережная, восстановить ограждение в самый короткий срок. Люди должны спокойно и безопасно провести майские выходные, подчеркнул он.