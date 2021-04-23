Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 05:17Заразились
на 22.04В России 4 736 121+8 996В мире 143 842 820+889 975

Прокуратура проверит чиновников после разрушения ледоходом набережной в Хабаровске

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Прокуратура Хабаровского края начала проверку после того как ледяные глыбы в четверг разрушили один из участков на набережной реки Амур в центре Хабаровска, сообщает ведомство в пятницу.

В РоссииЛедоход на Амуре выдавил глыбы льда на набережную в ХабаровскеЧитать подробнее

"В ходе проверки будет установлено, располагали ли уполномоченные органы гидрологическими прогнозами и информацией о возможности данного неблагоприятного явления, какие меры принимались для защиты населения и имущества в данной связи", - сказано в сообщении на сайте прокуратуры.

Как сообщалось, огромные глыбы льда во время ледохода на Амуре вышли на берег в районе Утеса на городской набережной в Хабаровске.

Под напором больших льдин не выдержало железо-бетонное ограждение. Очевидцами происшествия стали хабаровчане, которые прогуливались в это время по набережной. Куски льда рассыпались по пешеходной дорожке. Пострадавших нет.

Временно исполняющий обязанности губернатора края Михаил Дегтярев сообщил, что Служба заказчика уже обследовала место, серьезного ущерба нет. Снесены 4 пролета ограды и верхние бетонные опоры на протяжении 12-ти метров. Глава региона поручил министерству культуры, в ведении которого находится набережная, восстановить ограждение в самый короткий срок. Люди должны спокойно и безопасно провести майские выходные, подчеркнул он.

Хабаровский Край Михаил Дегтярев Амур

Новости по теме

Новости

В Москве вручили премию "Золотая Маска"

В Москве вручили премию "Золотая Маска"

Категории и число сотрудников посольств РФ и Чехии приводятся к паритету

Что произошло за день: четверг, 22 апреля

Слуцкий назвал провокацией высылку дипломатов из Словакии

МИД РФ потребовал сократить численность сотрудников посольства Чехии

Путин заявил о готовности принять Зеленского в Москве в любое время

Суды Петербурга арестовали 8 и оштрафовали 15 участников акции в среду

Посол Чехии заявил, что пока продолжит работу в России

Общий объем продаж туров на майские праздники упал в России на 70%

Общий объем продаж туров на майские праздники упал в России на 70%

МИД РФ счел, что Чехия встала на путь разрушения отношений с Москвой

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');