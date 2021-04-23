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Парламент Молдавии проголосовал за отзыв председателя КС

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Парламентское большинство в Молдавии приняло решение об отзыве председателя Конституционного суда (КС) Домники Маноле.

Депутат от Партии социалистов Василий Боля перед голосованием заявил, что постановление о назначении Маноле было принято 16 августа 2019 года с нарушениями закона. Он отметил, что тогда парламент провел конкурс на должности двух членов КС, но вместо победителей отбора в состав суда назначили других кандидатов. Боля указал, что новые судьи были отобраны по принципу политической принадлежности.

"По этой причине, мы считаем, что парламент имеет право аннулировать собственное решение о назначении Домники Маноле в состав КС", - добавил депутат.

За отзыв Маноле голосовали 53 депутата из 68 присутствовавших. Депутаты пропрезидентской партии "Действие и солидарность" (PAS) и партии "Платформа DA" покинули зал заседаний в знак протеста против действий парламентского большинства.

Перед этим парламент принял политическую Декларацию, в которой выразил недоверие трем членам КС. Парламентское большинство также не согласилось с решением КС о роспуске парламента.

КС Молдавии постановил 15 апреля, что парламент может быть распущен. По решению суда президент Майя Санду должна подписать указ о роспуске парламента и назначении даты досрочных выборов.

Молдавия Конституционный суд парламент Домника Маноле

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