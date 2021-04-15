КС Молдавии нашел основания для роспуска парламента

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Конституционный суд Молдавии в четверг по запросу президента Майи Санду принял решение, что есть все основания для роспуска парламента.

КС постановил, что неспособность парламента сформировать правительство в течение трех месяцев является основанием для его роспуска.

В соответствии с решением КС, Санду обязана подписать указ о роспуске парламента и назначении даты досрочных выборов.

Решение КС является окончательным, вступает в силу с момента принятия и не может быть оспорено никоим образом.

КС обосновал свое решение ст. 85 (п.1) Конституции Молдавии. Согласно этой статье, "в случае невозможности формирования правительства или блокирования в течение трех месяцев принятия законов президент РМ после консультаций с парламентскими фракциями вправе распустить парламент". Кроме того, п.2 той же статьи гласит, что "парламент может быть распущен в случае, если он не выразил вотум доверия правительству в 45-дневный срок после внесения предложения, и только после отклонения предложения не менее двух раз".

Парламентское большинство в составе Партии социалистов и партии "Шор" (в общей сложности 53 депутаты из 101) заранее заявило о своем несогласии с роспуском парламента. Депутаты также обратились в Конституционный суд. Они настаивают на том, что в парламенте есть большинство, а потому президент должна назначить кандидатом на пост премьер-министра нынешнего посла Молдавии в России Владимира Головатюка, который пользуется поддержкой этого большинства.