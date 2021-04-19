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Президент Молдавии собралась исправить ошибки в развитии демократии

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Президент Молдавии Майя Санду заявила, что намерена исправить ошибки, допущенные в развитии демократии в стране. Как сообщила пресс-служба президента, об она этом заявила в понедельник, выступая в Страсбурге на официальной церемонии запуска "Плана действий Совета Европы для Молдавии на 2021-2024 года".

"Как президент, я намерена исправить ошибки в нашем демократическом развитии и утвердить правовое государство в Молдавии. Наши граждане хотят видеть государственные институты, которые работают в их интересах, и они заслуживают этого", - заявила Санду, отметив, что план действий "доказывает приверженность Молдавии изменениям".

По ее словам, "Молдавия плодотворно сотрудничает с СЕ после вступления в эту организацию в 1995 г., но эта работа "далека от завершения". Она отметила, что "новый план действий также направлен на реформу избирательного законодательства, СМИ, противостояние феномену насилия над детьми и женщинами". "План призван ответить и на вызовы, связанные с пандемией, в частности, в области защиты прав человека в сфере здравоохранения, укрепления местного самоуправления", - сказала Санду, подчеркнув, что молдавская "нация, по которой пандемия нанесла серьезный удар, признательна СЕ за поддержку для преодоления последствий этого кризиса".

В свою очередь, генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич заявила, что "План действий СЕ для РМ на 2021-2024 гг." отражает "коллективное обязательство поддержать Молдавию". По ее словам, новый план действий "заложит фундамент для дальнейшего прогресса по ряду других ключевых приоритетов". "Это подразумевает повышение эффективности действия Конвенции о правах человека на национальном уровне. Среди прочего, это относится к использованию мер альтернативных аресту, лучшего исполнения судебных решений ЕСПЧ", - пояснила Пейчинович-Бурич.

Она подчеркнула, что многое предполагается сделать и в области независимости системы правосудия. "Выполнение рекомендаций GRECO (международная организация по борьбе с коррупцией, созданная Советом Европы - ИФ) будет ключевым в этом контексте. Мы должны также усилить возможности госучреждений в сфере возвращения незаконных активов, борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, другими коррупционными и незаконными практиками. Это важно не только для того, чтобы отстаивать наши ценности, но и чтобы поддерживать бизнес и экономический рост", - сказала генсек СЕ.

Президент Молдавии находится в Страсбурге с двухдневным официальным визитом. В ходе визита она встретится с руководством Совета Европы, а также выступит с речью на пленарном заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы. В ходе визита она также проведет ряд встреч с главами других государств, включая канцлера Германии Ангелы Меркель.

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