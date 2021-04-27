КС Молдавии признал неконституционным закон о контроле над разведкой

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Конституционный суд Молдавии (КС) 27 апреля признал неконституционным закон, ограничивающий полномочия президента в области безопасности. Соответствующий запрос ранее подали депутаты от оппозиции Сергей Литвиненко, Мария Чобану и Дину Плынгэу.

Закон, принятый в декабре 2020 года, перевел Службу информации и безопасности (СИБ) из подчинения президента в подчинение парламента. Документ приняли после победы Майи Санду на выборах президента, но до ее вступления в должность. За закон выступили сторонники экс-президента Игоря Додона из парламентского большинства – Партии социалистов и партии "Шор".

Новая норма исключила из компетенции президента Молдавии возможность координировать работу СИБ и назначать ее руководство. Также закон установил, что деятельность СИБ подлежит парламентскому контролю.

Авторы запросов в КС указывали, что если президент не сможет контролировать СИБ, это не позволит главе государства исполнять свои полномочия в области безопасности в полной мере.