В СВР назвали "убогой ложью" версию о причастности спецслужб РФ к взрыву в Чехии

Поврежденные склады боеприпасов близ Врбетице. 20 октября 2014 года. Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин назвал ложью заявления Праги о причастности российских спецслужб к взрыву на складе в Чехии, которые стали основанием для высылки дипломатов из страны.

"Отличилась Чехия, стана довольно ограниченного суверенитета во внешнеполитических делах, пошла на обострение, на конфронтацию с Россией и, признаться, получила свое", - сказал Нарышкин в пятницу на открытии выставки в Центральном музее вооруженных сил РФ.

"Причем в своих действиях (Чехия) прикрывалась совершенно убогой и низкой ложью, рассчитанной, может быть, можно сказать, на людей с недостаточно высоким уровнем интеллектуального развития. Это печально", - добавил он.

Дипломатический скандал между Чехией и Россией

17 апреля власти Чехии сообщили о решении выслать 18 российских дипломатов. По версии Праги, речь идет о сотрудниках разведки, работающих под дипломатическим прикрытием. Чешские власти пошли на такой шаг, так как, по их версии, российские спецслужбы оказались причастны к взрыву склада боеприпасов в Чехии в 2014 году. Тогда погибли два человека.

19 апреля власти Чехии на фоне этого скандала объявили о решении исключить "Росатом" из тендера на расширение АЭС "Дукованы".

МИД РФ в ответ объявил 20 сотрудников посольства Чехии в Москве "персона нон грата".

Накануне официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что категории и количество сотрудников посольств России и Чехии в двух странах приводятся в паритетное состояние. "Послу Чехии было заявлено о том, что все категории сотрудников посольства приводятся к паритету", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 1".

Прагу должны будут покинуть 63 сотрудника российского посольства, эта мера позволит перейти к "строгому паритету", сообщило в четверг, 22 апреля, чешское телевидение со ссылкой на власти страны.

Глава МИД Чехии Якуб Кулганек пояснил, что в посольстве России в Праге и в посольстве Чехии в Москве в итоге должны будут остаться по семь дипломатов и по 25 технических и административных сотрудников.