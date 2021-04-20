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МИД Чехии призвал партнеров по ЕС и НАТО солидарно высылать дипломатов РФ

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Глава МИД Чехии Ян Гамачек во вторник заявил, что чешские власти обращаются с призывом к партнерам по ЕС и НАТО проявить солидарность и также высылать российских дипломатов, сообщают западные СМИ.

"Мы призываем к коллективным действиям стран ЕС и НАТО, направленным на солидарную высылку (дипломатов - ИФ)", - приводят СМИ слова Гамачека.

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Министр также объявил, что в среду в МИД будет вызван посол РФ в Чехии с целью прояснить российскому представителю дальнейшие шаги Праги на фоне нарастания напряженности между Чехией и Россией.

"Вполне логично, что если Чешская Республика будет предпринимать дальнейшие действия, российский посол должен быть первым, кто об этом услышит", - добавил Гамачек.

17 апреля власти Чехии сообщили о решении выслать 18 российских дипломатов. По информации Праги, речь идет о сотрудниках разведки, работающих под дипломатическим прикрытием. По версии властей этой страны, российские спецслужбы оказались причастны к взрыву склада боеприпасов в чешском населенном пункте Врбетице в 2014 году. Тогда погибли два человека.

МИД РФ объявил в ответ 20 сотрудников посольства Чехии в Москве "персона нон грата".

Чехия РФ

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