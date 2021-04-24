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Лукашенко подготовит документ, допускающий передачу полномочий Совбезу

Лукашенко подготовит документ, допускающий передачу полномочий Совбезу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что подпишет декрет о переходе Совбезу президентских полномочий в случае чрезвычайной ситуации.

Слова белорусского лидера приводит госагентство БелТА.

Выступая в Наровлянском районе Гомельской области во время поездки в пострадавшие от Чернобыльской аварии регионы, Лукашенко сообщил, что подпишет такой декрет на случай, если "президента застрелили".

"Скажите, если завтра нет президента, вы гарантируете, что все будет нормально? Нет. Поэтому на этот случай я подпишу в ближайшие дни декрет, как будет выстроена власть в Беларуси", - пояснил он.

По словам белорусского президента, Совбез должен будет принимать решения, в частности, о вводе чрезвычайного положения или же военного положения.

В то же время Лукашенко уверен, что такая необходимость вряд ли наступит, но терять бдительность нельзя.

"У нас будет фактически коллективный президент в виде Совета безопасности. Да, председатель будет: когда нет президента, исполняет обязанности премьер. Он будет председательствовать, но все решения будут приниматься тайным голосованием, чтобы не было давления. Когда будут президентские выборы назначены, вводить/не вводить чрезвычайное положение, как действовать и так далее - вот гражданские и военные в Совете безопасности решат", - отметил Лукашенко.

Он добавил, что решение о принятии подобного декрета было принято им давно.

17 апреля президент Белоруссии заявил, что на него и его сыновей готовилось покушение. По утверждению Лукашенко, его убийство одобрило высшее политическое руководство США. ФСБ РФ в тот же день сообщила, что помогла предотвратить госпереворот в Белоруссии на 9 мая.

В Белом доме заявление Лукашенко о планах властей США совершить на него покушение назвали безосновательными.

Белоруссия Александр Лукашенко

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