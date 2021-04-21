Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:51Заразились
на 21.04В России 4 727 125+8 271В мире 142 946 244+847 824

США отвергли обвинения в намерении убить Лукашенко

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Нет никаких оснований подозревать власти США в планах совершить покушение на президента Белоруссии Александра Лукашенко, заявила в среду на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Я могу подтвердить, что в самом деле никаких оснований для таких (суждений - ИФ) нет", - сказала она, в ответ на просьбу журналиста прокомментировать эту версию событий.

В миреБелорусская оппозиция сочла заявления о попытке госпереворота провокациейЧитать подробнее

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 17 апреля заявил, что на него и его сыновей готовилось покушение и что к этому причастны американские спецслужбы. По утверждению главы государства, его устранение одобрило высшее политическое руководство США.

В тот же день ФСБ сообщила, что помогла предотвратить госпереворот в Белоруссии на 9 мая.

В среду президент России Владимир Путин заявил, что Запад оставил без адекватной реакции планировавшееся покушение на главу Белоруссии Александра Лукашенко.

"Можно иметь любую точку зрения по поводу политики президента Белоруссии Лукашенко Александра Григорьевича. Но практика организации госпереворотов, планов политических убийств, в том числе и высших должностных лиц – это уже слишком. Все границы уже перешли", - отметил российский лидер.

США Белоруссия Александр Лукашенко

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Полиция Берлина разогнала демонстрацию противников COVID-ограничений

Полиция Берлина разогнала демонстрацию противников COVID-ограничений

Елизавета II поблагодарила всех за поддержку в свой первый день рождения без мужа

В Чехии задержали не менее пяти подозреваемых в работе на разведку РФ

В Чехии задержали не менее пяти подозреваемых в работе на разведку РФ

Заместителя посла США в Москве вызвали в МИД РФ

Заместителя посла США в Москве вызвали в МИД РФ
Послание президента

Путин предупредил организаторов провокаций против РФ о последствиях

Королева Елизавета II отмечает 95-летие в трауре по супругу

Королева Елизавета II отмечает 95-летие в трауре по супругу

За российский сегмент МКС после 2025 года будут отвечать партнеры

Зеленский подписал закон о новом виде военной службы

Зеленский подписал закон о новом виде военной службы
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');