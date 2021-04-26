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В Кремле назвали личным мнением Юмашева его заявление о событиях в Белоруссии

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Оценки советника главы государства на общественных началах Валентина Юмашева относительно ситуации в Белоруссии, данные им в интервью Forbes, не имеют отношения к официальной позиции Кремля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Об интервью Юмашева Пескову напомнили в ходе общения с журналистами в понедельник. В нем Юмашев высказался о событиях в Белоруссии, заявив, в частности, что после победы в 1994 году на президентских выборах Александра Лукашенко в этой стране "выборы закончились" и "через 26 лет народ озверел и вышел на улицы". В связи с этим пресс-секретаря спросили, совпадает ли это представление с позицией президента РФ Владимира Путина, и было ли ранее известно главе российского государства о такой точке зрения Юмашева.

"Два раза - нет. Это никоим образом не имеет никакого отношения к точке зрения президента и к официальной позиции РФ", - заявил Песков.

В августе 2020 года Лукашенко был избран президентом Белоруссии. Оппозиция не согласилась с результатами, в стране прошла серия протестных акций, сопровождавшихся столкновениями с сотрудниками правоохранительных органов. Соперница Лукашенко на выборах Светлана Тихановская покинула страну.

17 апреля 2021 года Лукашенко заявил о готовившемся покушении на него самого и его детей. В ФСБ подтвердили эту информацию и заявили о задержании двоих подозреваемых в подготовке государственного переворота.

Дмитрий Песков Валентин Юмашев

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